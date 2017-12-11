Сакварелідзе закликав прихильників Саакашвілі збиратися біля суду

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе не виключає, що засідання Печерського районного суду міста Києва щодо обрання запобіжного заходу лідеру політсили Міхеїлу Саакашвілі затягнеться до вечора, й закликав прихильників політика прийти на мітинг під будівлю суду.

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Як передає кореспондент УНІАН, із таким закликом Сакварелідзе виступив на мітингу біля Печерського райсуду. На його думку, суд із обрання запобіжного заходу Саакашвілі триватиме щонайменше до 19.00.

У зв'язку з цим Сакварелідзе звернувся до учасників мітингу з проханням зв'язатися з іншими прихильниками Саакашвілі, щоб ті ввечері приходили на мітинг біля будівлі суду.

«Ми не повинні допустити хоча б найменшої перемоги Порошенка. Тому що ми розуміємо, що все робиться для того, щоб збити наші мирні цивілізовані марші. Якщо вони переходять «червону лінію», у нас залишиться право переходити на радикальні дії», - заявив Сакварелідзе.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Печерському райсуді Києва обирають запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил», екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі, затриманому правоохоронцями 8 грудня.

Прокурори мають намір просити суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування. Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, суд не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про відвід прокурора Говорущака.