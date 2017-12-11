Саакашвілі готові взяти на поруки десяток політиків, серед них - Тимошенко і Гриценко

Адвокати колишнього голови Одеської ОДА, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі передали судді Печерського районного суду міста Києва Ларисі Цокол, яка розглядає клопотання прокурорів щодо обрання запобіжного заходу політику, заяви від 10 народних депутатів України про готовність взяти затриманого на особисту поруку.

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат Руслан Чорнолуцький зачитав прізвища депутатів, які готові взяти Саакашвілі на поруки.

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"Я хочу зачитати, від кого саме ми подаємо заяви про особисту поруку. Це - Опанасенко... народний депутат, Дерев'янко, Костенко, Новак, Тимошенко, Купрій, Крулько, Добродомов, Шкрум, Луценко... народний депутат, не Генеральний прокурор, хоча було б несподівано... Заява від депутата, як я розумію, Київської міської ради Дідовець, а також від Гриценка Анатолія Степановича", - заявив Чорнолуцький.

Суддя Цокол приєднала дані заяви до матеріалів. Сторона обвинувачення не заперечувала щодо долучення даних заяв.

Як повідомляв УНІАН, раніше суд не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про відвід прокурора Олександра Говорущака.