Саакашвілі можуть ліквідувати російські спецслужби - прокурор

Спецслужби РФ можуть спробувати ліквідувати екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у залі суду один із прокурорів.

«На даний час встановлена інформація у встановленому законом порядку ГУ СБУ у місті Києві та Київській області про те, що за наявною інформацією… спецслужби РФ вживають заходів щодо виходу через своїх довірених осіб в Україні на Саакашвілі та Дангадзе, з метою з’ясування деталей розмови між ним та Курченком для подальшого встановлення громадян РФ, які можуть бути причетні до документування злочинної діяльності Курченка, Саакашвілі та Дангадзе», - сказав він.

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«Одним із варіантів дестабілізації ситуації в країні може мати місце ініціювання спецслужбами РФ спроби ліквідації Саакашвілі та Дангадзе», - додав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Печерському райсуді Києва обирають запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил», екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі, затриманому правоохоронцями 8 грудня.

Під час засідання суд не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про відвід прокурора Олександра Говорущака.

Як відомо, Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування. Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.