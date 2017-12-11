Прокурори просять для Саакашвілі 2 місяці цілодобового домашнього арешту

Прокурори просять для екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі 2 місяці цілодобового домашнього арешту. Як передає кореспондент УНІАН, прокурор пояснив це, зокрема тим, що це дасть змогу запобігти певним ризикам та зберегти життя та здоров’я підозрюваного.

«Я вважаю, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту – єдиний спосіб запобігти ризикам передбачений ст.177 КПК п.1,2,3,4,5 ч.1. крім того, забезпечити виконання процесуальних прав та обов’язків та забезпечити збереження життя та здоров’я підозрюваного як учасника кримінального провадження», - сказав прокурор.

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Він також зауважив, що під час цілодобового домашнього арешту, жодним чином Саакашвілі не забороняється спілкуватись з іншими особами, які на даний час підтримують його та проводять мирну акцію протесту.

«Є всі заходи скайп-зв’язку, інтернет-зв’язку. Він може онлайн 24 години на добу перебувати на зв’язку зі своїми однодумцями. Враховуючи вище викладене, вважаю, що необхідно застосувати цілодобовий домашній арешт до підозрюваного Саакашвілі строком на 2 місяці за місцем його проживання за адресою: м Київ, вулиця Костельна, будинок 7 квартира 32», - додав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Печерському райсуді Києва обирають запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил», екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі, затриманому правоохоронцями 8 грудня.

У залі суду один із прокурорів заявив, що спецслужби РФ можуть спробувати ліквідувати екс-президента Грузії.

Як відомо, Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.