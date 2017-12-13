У Кремлі заявили про розбіжності і відсутність консенсусу щодо миротворців на Донбасі

У Кремлі заявили, що в питанні розгортання місії ООН на Донбасі «далеко від консенсусу» і зберігаються «розбіжності в модальностях».

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Що стосується місії ООН, ви знаєте, що це була ініціатива президента Путіна, вона була сформульована російською стороною й запропонована, в тому числі й українській стороні. Є певні розбіжності в модальностях і поки ще ситуація далека від консенсусу, але тим не менше ця тема залишається на порядку денному» - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН про перспективи розгортання місії ООН на Донбасі.

При цьому він підкреслив, що на сьогодні немає ніяких дат зустрічі помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.

Він також уточнив, що не знає чи пройде така зустріч до кінця року.