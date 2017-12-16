Клімкін передав генсеку ООН листа з проханням сприяти звільненню незаконно ув'язнених у Росії українців (відео)

Міністр закордонних справ Павло Клімкін передав генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу листа з проханням сприяти звільненню українців, які незаконно позбавлені волі в Росії. Про це Постійне представництво України при ООН повідомляє у Twitter.

Також зазначається, що міністр закордонних справ України обговорив з Гутеррішем перспективи введення на Донбас миротворців ООН.

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«У ході зустрічі Павло Клімкін передав Генcеку ООН оригінал відкритого листа від імені Асоціації родичів політичних заручників Кремля та правозахисних і громадських організацій України. Звернувся з проханням сприяти звільненню українців, які незаконно утримуються під вартою в Росії», - сказано у повідомленні.

За даними МЗС, у місцях позбавлення волі в Росії незаконно утримують близько 60 громадян України, які переслідуються за політичними мотивами.

Як повідомляв УНІАН, у Радбезі ООН Клімкін заявив, що санкції проти олігархів з оточення Путіна змусять РФ погодитися на реальну миротворчу місію.