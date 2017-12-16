Санкції проти олігархів з оточення Путіна змусять РФ погодитися на реальну миротворчу місію - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що санкції проти російських олігархів з оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна змусить РФ погодитися на розгортання на сході України реальної миротворчої місії ООН.

Про це він сказав під час включення з Нью-Йорка в ефірі телеканалу "Інтер".

"Буде опублікований список не тільки російських активів, а я також розумію і активів багатьох російських олігархів, які стоять за російським режимом. І я вважаю, що це буде дуже потужний поштовх в тому, щоб Росія йшла шляхом логіки реального мандату на Донбасі (для миротворчої місії ООН - УНІАН)", - наголосив Клімкін.

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"І те, про що ми кажемо, це повернення Донбасу в Україні. Повернення Донбасу до нормального життя і до нашого правового поля. І для цього формула дуже проста, я її сьогодні сказав: це означає, що Росія out (покидає Донбас - УНІАН), Росія виходить, і міжнародний компонент заходить (миротворча місія ООН)", - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, перед від'їздом до Нью-Йорка глава МЗС України сказав, що тиск на Росію продовжуватиметься. "У нас є на це деякі додаткові ідеї і з американською стороною, і, відповідно, з Європейським Союзом", - заявив Клімкін.

Міністр пояснив, що йдеться також про нові санкції. "Ви знаєте, що у лютому будуть опубліковані нові санкції щодо російських активів, у тому числі російських олігархів. Є, звичайно, і нові ідеї. Тільки що Сполучені Штати запровадили нові санкції щодо Росії, оскільки Росія порушує договір про ракети середньої і малої дальності. Є, звичайно, і механізми політичного тиску", - сказав Клімкін.

Наприкінці листопада Клімкін повідомив, що Міністерство фінансів США у січні підготує новий список російських бізнесменів і компаній, які можуть потрапити під обмежувальні заходи.

11 листопада Клімкін повідомив, що Україна, Сполучені Штати Америки та Федеративна Республіка Німеччина мають фактично готовий проект резолюції Організації Об'єднаних Націй стосовно миротворчої місії на Донбасі. У вересні Клімкін заявляв, що у процесі підготовки до розміщення миротворців на Донбасі Рада безпеки ООН має схвалити не одну резолюцію. За його словами, перша резолюція буде «технічною», в якій необхідно визначити остаточну мету, яку треба досягти в результаті розміщення миротворців на Донбасі. Наступним кроком мають стати консультації щодо мандату місії миротворців.

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Також глава МЗС заявляв, що миротворча місія ООН має сприяти роззброєнню бойовиків та підготовці до проведення виборів на Донбасі.

20 вересня президент України Петро Порошенко під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН заявив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

Також Порошенко закликав генерального секретаря ООН Гутерріша направити технічну оціночну місію в Україну, щоб виробити варіанти безпеки і політичної присутності ООН на Донбасі.

Перед цим президент РФ Володимир Путін висловив згоду на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він заявив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.