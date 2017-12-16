Треба врахувати всі висновки Венеціанської комісії щодо Антикорупційного суду - TІ Україна

Transparency International (ТІ) Україна позитивно оцінює заяву Петро Порошенко про намір внести до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд, йдеться у повідомленні організації на сторінці в соцмережі.

Читайте такожГлава Венеціанської комісії прокоментував судову реформу в Україні"Висловлюємо сподівання, що глава держави, реалізуючи своє право законодавчої ініціативи, врахує всі висновки та рекомендації Венеціанської комісії. Зокрема, щодо порядку відбору та призначення суддів антикорупційних судів, їхньої винагороди, системи самоуправління та можливої відповідальності", йдеться в повідомленні.

В організації висловили підтримку конструктивним діям, скерованим на завершення формування в Україні антикорупційної інфраструктури. "Сподіваємося на практичні кроки з розбудови інституту Антикорупційного суду вже в наступному 2018-ому році", - зазначили в організації.

"Відповідність президентського законопроекту викликам сучасності буде оцінено ТІ Україна окремо, після можливості докладно вивчити положення документа", - підсумували в організації.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Порошенко анонсував, що наступного тижня внесе в Раду законопроект про Антикорупційний суд. При цьому президент сказав, що знає, що велика частина громадськості, у тому числі і юридичної, не підтримує цей законопроект.