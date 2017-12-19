Текст законопроекту про реінтеграцію Донбасу кардинально не змінився до другого читання - Пашинський

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський вважає, що текст законопроекту про реінтеграцію Донбасу кардинально не змінився до другого читання.

Читайте такожУ Порошенка заявляють, що законопроект про реінтеграцію Донбасу потребує додаткових консультацій Про це він сказав в коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, що низка депутатів із фракції «Блок Петра Порошенка» заявляють про те, що текст законопроекту кардинально змінився порівняно з тим, що вніс президент до парламенту.

«Я не можу сказати, що він кардинально змінився. Ідеї законопроекту всі збережені, але його доповнено, наприклад, технічними питаннями, які просив Генеральний штаб, або доповнено тим, що всі депутати звернули увагу, що не коректно буде не імплементувати до цього закону проблему Криму», - зазначив він.

Пашинський додав, що законопроект повністю готовий до розгляду, таблиця та текст документу опубліковано на сайті парламенту.

Він сподівається, що законопроект підтримає не менше 300 депутатів.

На уточнююче питання журналістів з приводу того, що перший заступник голови ВР України Ірина Геращенко вважає, що законопроект необхідно ще доопрацювати, Пашинський відповів: «Геращенко не є членом нашого комітету, і вона, мабуть, не слідкувала за проходженням цього закону. Він доопрацьований до другого читання, згідно з Регламентом».

За його словами, більшість членів Комітету – народні депутати з фракцій «Народного фронту» та «БПП», і вони підтримали законопроект.

Також Пашинський зазначив, що ухвалення законопроекту - це функція парламенту, і тому не слід це пов’язувати якимось чином з обміном полоненими. «Обмін полоненими – це надзвичайно важлива річ. Я сподіваюсь, що росіяни нас не обдурять, як це вже неодноразово було, і обмін пройде вчасно», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

17 листопада Комітет ВР з нацбезпеки та оборони завершив роботу над підготовкою законопроекту до другого читання.

18 грудня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу відійшов від концепції, запропонованої главою держави.

За її словами, законопроект «зазнав надзвичайно великої кількості внесених правок, а тому від стратегії, яка запропонована президентом щодо мирного політико-дипломатичного розв’язання питання реінтеграції, тобто повернення частини території окупованого Донбасу, залишилося дуже мало».

Луценко закликала народних депутатів дочекатися висновку юридичного управління ВР «і з розумінням поставитися до деформованої стратегії». Вона наголосила на необхідності провести додаткові консультації для того, щоб цей законопроект мав вигляд, у якому вносив його президент як свою власну стратегію.

Сьогодні, 19 грудня, голова фракції "Народний фронт" Максим Брубак заявив, що фракція наполягає на розгляді законопроекту про реінтеграцію Донбасу в четвер, 21 грудня.