Епопея з обранням аудитора НАБУ: Холодницький закликав закінчувати "коломийки" (відео)

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає, що необхідно закінчувати “коломийки” навколо обрання аудитора НАБУ. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

Він наголосив, що необхідно обрання аудиторів, які матимуть довіру “як в юридичній спільності, так і взагалі в суспільстві”. “І ті всі коломийки весь цей рік з тими кандидатами, які були, вони зараз не вселяють довіри”, - додав Холодницький.

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Він сподівається, що ВР і президент оберуть достойних людей, щодо яких не буде жодного сумніву в плані неупередженості їх та справедливості їхнього вердикту. При цьому він зауважив, що САП зацікавлена, щоб були аудитори і був поведений аудит НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ще 23 лютого планувала призначити представника до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, однак депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на цю посаду.

21 березня Рада знову не змогла призначити аудитора НАБУ від парламенту. Ані заступник генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберт Сторч, кандидатуру якого схвалив профільний антикорупційний комітет ВР, ані Найджел Браун, кандидатуру якого пізніше висунули фракції «Народний фронт» та БПП, не набрали необхідної кількості голосів депутатів для затвердження на цій посаді.

Після цього Комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції оголосив про проведення нового конкурсу на посаду аудитора НАБУ.

12 липня комітет рекомендував парламенту обрати аудитора НАБУ з чотирьох кандидатур: громадянки США, українки за походженням, Марти Борщ; іспанського прокурора Карлоса Кастресана; професора кафедри правосуддя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександри Яновської та заслуженого юриста, адвоката, професора, завідувача кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури Сергія Гончаренка.

13 липня у ВР за результатами попередніх голосувань для остаточного затвердження на голосування було винесено кандидатуру Яновської, але депутати знову не змогли призначити аудитора НАБУ від парламенту («за» проголосували лише 216 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі).

Пізніше директор Бюро Артем Ситник заявив, що йому соромно за процес обрання Верховною Радою свого представника в незалежну комісію з аудиту НАБУ.