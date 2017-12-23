Українське бюро: Інтерпол скасував розшуковий циркуляр Росії щодо Яценюка

В Українському бюро Інтерполу нагадали, що організація не оголошувала екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка у розшук. Про це йдеться у коментарі Українського бюро Інтерполу щодо ситуації з перевіркою документів під час проходження паспортного контролю в аеропорту однієї з країн Європи Яценюком нібито за запитом Російської Федерації. Коментар оприлюднено на сайті Національної поліції України.

Читайте такожЯценюка затримали в аеропорту Женеви за запитом Росії, але потім відпустили (відео)«При розгляді останнього звернення Російської Федерації щодо оголошення Арсенія Яценюка в розшук по лінії Інтерполу за начебто скоєні ним у Чечні злочини Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні протягом короткого часу розібрався у цій ситуації, визнав це звернення РФ – необґрунтованим і скасував розшуковий циркуляр росіян», - сказано у документі.

Наголошується, що таким чином жодних офіційних перешкод для пересування екс-прем’єр-міністра по всьому світу за ініціативи чи каналами Інтерполу не існує.

«Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол - визначилася з цього питання, прийнявши рішення про необґрунтованість звернення Російської Федерації з приводу розшуку А.Яценюка», - додали в бюро.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо у Facebook написала, що екс-прем’єра зупинили на паспортному контролі в аеропорту Женеви за запитом Росії.

За даними Лаппо, через 10 хвилин все з’ясували і пропустили, попередивши, що аналогічна процедура можлива і під час вильоту.

Довідка УНІАН. У 2015 році у Слідчому комітеті Росії Яценюка звинуватили в тому, що в 1990-х роках він нібито воював проти російської армії в Чечні. Його звинувачують в участі в озброєній банді, нападах, підготовці злочинів й умисному вбивстві за обтяжливих обставин. Ця інформація нібито базувалася на свідченнях, які дали незаконно засуджені в РФ українці Станіслав Клих і Микола Карпюк.

27 березня прес-служба Єссентукського міського суду повідомила, що за клопотанням слідчого суд заочно обрав Яценюку «запобіжний захід у вигляді взяття під варту, у зв'язку з тим, що його 21 лютого 2017 року оголошено в міжнародний розшук».

29 квітня Інтерпол взяв до відома звернення МВС України і відмовив у клопотанні РФ про оголошення Яценюка в міжнародний розшук з метою арешту й екстрадиції.

Яценюк пов'язує спробу Росії оголосити його в міжнародний розшук з активною антиросійською позицією.