"Поводиться як дитина": в російській психлікарні "залікували" українця Клиха

До українця Станіслава Клиха, якого у Росії незаконно засудили до 20 років за гратами, за рішенням керівництва в’язниці, застосовується примусове психіатричне лікування. Про це повідомляє міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

“В лікарні Станіславу Клиху примусово робили ін’єкції невідомих препаратів. Його мати говорить, що унаслідок цього “лікування” він почувається “задерев’янілим” і “поводиться як дитина”, не будучи здатним робити елементарні речі, такі як вмивання. Керівництво лікарні відмовляється повідомити, які саме препарати до нього застосовували і з якою метою. Після повернення з лікарні він також не був здатен керувати руками, а декілька пальців були ушкоджені. Таке ставлення може розглядатись як тортури. Ми боїмось, що відтоді Клих так і не отримав належної медичної допомоги” – зазначила Оксана Покальчук, директорка Amnesty International Україна.

“До Саніслава Клиха в психіатричній лікарні могли застосовувати неприпустимі та брутальні методи, подібні до тих, що використовувались у каральній психіатрії в радянські часи. Його фактично зламали”. – додала вона.

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Після перебування у психіатричній лікарні Магнітогорська Станіслав Клих схуд на 15 кілограмів. За свідченнями його матері, Тамари Клих, котра мала змогу відвідати його 10, 11 та 12 жовтня, Станіслав мав пролежні, п’ять з його пальців були сильно ушкоджені.

Станіслава Клиха утримують у Вєрхньоуральську, за більш ніж 2500 кілометрів від місця проживання його матері. Через це мама Станіслава Клиха з моменту затримання у 2014 році змогла відвідати сина лише двічі.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.