Поставка американської летальної зброї Україні "веде до війни" - МЗС Росії

Росія відверто говорить американським партнерам про свою стурбованість з приводу поставок зброї Україні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, передає Голос Америки. Він застеріг, що недавнє рішення США санкціонувати поставки летальної зброї Україні «веде до війни», і повідомив, що Росія відверто говорить американським партнерам про свою стурбованість.

Читайте також"Агресор скаржиться, що жертва ще опирається": глава МЗС Литви обурився заявою Росії щодо України «Таким способом вашингтонські "яструби" намагаються, як вони вважають, підняти для Росії ціну конфлікту на Донбасі, – сказав Карасін. – Це дуже збиткова і небезпечна логіка. Вона веде до війни, а не до миру».

У спеціальній заяві, оприлюдненій у п'ятницю, Держдепартамент США повідомив, що рішення про розширення військово-технічного співробітництва повністю відповідає політиці «надання допомоги Україні у створенні довготривалих оборонних можливостей для захисту суверенітету і територіальної цілісності країни.

У заяві також підкреслюється, що «допомога США є повністю оборонною по своїй суті».

Як уточнив телеканал ABC, загальний обсяг допомоги складе $47 млн, і, зокрема, буде включати в себе поставку 210 протитанкових ракет і 35 пускових систем. Держдепартамент поки не підтвердив цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що Держдепартамент також видав ліцензію на постачання в Україну стрілецької зброї і боєприпасів до неї.

Карасін зазначив, що рішення США викликало в Москві «крайнє розчарування». «Ми відверто говоримо американським партнерам про нашу стурбованість з приводу планованих за океаном поставок в Україну летальних озброєнь», – додав він.