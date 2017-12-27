Порошенко скасував скорочення кількості прокурорів з 2018 року

Президент України Петро Порошенко підписав закон, яким скасовується норма чинного законодавства про скорочення кількості прокурорів у 2018 році до 10 тис. осіб.

Про це йдеться на сторінці законопроекту на сайті Верховної Ради.

Згідно з карткою законопроекту, документ 26 грудня повернуто з підписом від президента.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про прокуратуру" щодо оптимізації чисельності працівників органів прокуратури (реєстраційний № 7160).

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Законом визначено, що загальна чисельність працівників органів прокуратури становить не більш як 15 тис. осіб, тоді як чинним положенням закону передбачено, що загальна чисельність працівників органів прокуратури становить 15 тис. осіб зі зменшенням кількості прокурорів з 1 січня 2018 року до 10 тис. осіб.

Як зазначається в пояснювальній записці, коли у 2015 році встановлювалося обмеження кількості прокурорів до 10 тисяч, то неможливо було спрогнозувати, що у 2017 році коло органів досудового розслідування розшириться.

Станом на жовтень 2017 року частка прокурорів та слідчих органів прокуратури у загальній чисельності працівників органів прокуратури (15 тис. осіб) становить 11,313 тис. осіб. До вказаної кількості входять всі прокурорсько-слідчі працівники, незалежно від профілю їх діяльності.

Автори документу зазначають, що зменшення кількості прокурорів до 10 тис. осіб, тобто на 1,313 тис. осіб, неминуче призведе до збільшення навантаження на них, що суттєво зашкодить реалізації завдань кримінального провадження – забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.