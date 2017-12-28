У Посольстві США очікують на звільнення решти заручників у 2018 році

У Посольстві США в Україні очікують на звільнення усієї решти заручників на Донбасі у 2018 році.Про це йдеться у повідомленні посольства США в "Твіттері".

Читайте такожУ Порошенка заявили про початок переговорів щодо наступного обміну полоненими"Вітаємо вдома звільнених 27 грудня заручників. З нетерпінням чекаємо звільнення інших заручників та виконання Мінських угод у 2018 році", - йдеться в повідомленні.

Також американські дипломати додали у повідомленні хештег "Мир Донбасу".

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін полонених. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.