У МЗС підтвердили, що за кермом вантажівки, яка в Німеччині протаранила патрульне авто, був українець

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що за кермом вантажівки, яка 27 грудня у Німеччині поблизу кордону з Нідерландами протаранила патрульне авто, внаслідок чого загинула жінка-поліцейський, перебував українець.

Про це УНІАН сказав офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

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"Поліція підтвердила, що за кермом вантажівки був громадянин України. Причини та обставини цього трагічного випадку розслідуються місцевою поліцією, але деталі не повідомляються", - сказав Кирилич.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Deutsche Welle, у німецькій федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія вантажівка протаранила поліцейський автомобіль. Внаслідок наїзду загинула жінка-поліцейський. Двоє її колег були тяжко травмовані. Водій вантажівки, який виявився українцем, залишився неушкодженим. Його затримали і допитали. За повідомленням поліції, вміст алкоголю у зразку крові водія становив понад 2 проміле.