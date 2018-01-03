Марчук: продаж Україні протитанкових ракетних комплексів не створює загрози для посилення війни на Донбасі

Представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявляє, що намір Сполучених Штатів Америки продати Україні протитанкові ракетні комплекси не створює загрози для посилення війни на Донбасі, частина якого окупована російськими найманцями та бойовиками.

Про це він сказав 2 січня в ефірі "5-го каналу".

"На мій погляд, ніякої загрози немає. Ясна річ, що Росія використовувала і буде використовувати будь-який такий спосіб", - сказав Марчук, відповідаючи на питання, чи є загроза великої війни у зв'язку з рішенням США про оголошення плану з продажу протитанкових ракетних комплексів Україні.

"Що таке Джевеліни? Це дуже ефективна зброя. В Росії є щось, не зовсім, але щось трохи схоже, і в Україні є типу "Стугна", в Росії там "Корнет", але вони не такі ефективні, і не такі мобільні", - сказав Марчук.

Він розповів про можливості застосування американських протиракетних комплексів Javelin. За його словами, головне призначення цієї зброї для захисту, а не для наступальних операцій.

"Два чоловіки можуть лягти в засідці і потім застосувати цей вид зброї. Що це за зброя? Це зброя поля бою, тобто, щоб вразити ціль, той хто наводить, він має її бачити. Це не загоризонтна артилерія, це не "Точка-У" на 130 км, тобто це, коли з того боку йде танкова атака, щоб її зупинити", - сказав Марчук.

Читайте такожПорошенко: рішення США надати Україні зброю стане "трансатлантичним щепленням від російського вірусу агресії"

Він сказав, що звичайно, будь-яку зброю можна використовувати для наступу, але головне призначення Джевелінів: "на полі бою в межах видимості зупинити танкову атаку".

"Хоч вона і летальна зброя, дійсно, але вона не має механізму, не застосовується у наступальній (операції), так як "Град", який лупить 40 боєприпасів по території", - додав він.

"Росіяни на всіх рівнях заявили, що це Штати перейшли червону лінію. Слухайте, а те, що вони нагнали на ту територію найсучасніші види зброї і реактивної дальньої артилерії, не кажучи вже про "Точку-У"... а системи радіоелектронної боротьби, а системи протиповітряної оборони, а танки, в тому числі і найновіші, вони там звідки взялись? З універмагів? Тобто це така спекуляція на те, що Джевеліни це щось дуже страшне, воно дійсно так, а там у них немає нічого, там поле, там тільки всі з пістолетами чи в крайньому разі з автоматами Калашнікова, це ж дурниці", - сказав Марчук.

Як повідомляв УНІАН, за даними американського телеканалу ABC News з посиланням на різні джерела в Держдепартаменті США, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може погодити план продажу Україні протитанкових ракетних комплексів. Зокрема, зазначалося, що загальний об'єм оборонного пакету на суму 47 мільйонів доларів включатиме продаж 210 протитанкових ракет та 35 пускових установок.

Разом з тим у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб «стримати подальшу агресію». При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме «посилений оборонний потенціал» йдеться.

Своєю чергою після появи інформації про рішення Білого дому надати Україні озброєння для захисту від російського вторгнення в МЗС РФ заявили, що США переступили межу і «розпалюють війну».