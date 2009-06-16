ЄС та Україна сьогодні вирішуватимуть, як співпрацювати далі

Європейський Союз та Україна завтра планують обговорити проект Порядку денного асоціації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, обговорення проекту Порядку денного включено до переліку питань, що розглядатимуться на засіданні Ради співпраці Україна-ЄС, яке відбудеться 16 червня у Люксембургу.

Згідно з проектом, текст якого має УНІАН, Порядок денний асоціації має замінити собою План дій Україна-ЄС, який був практичним інструментом співпраці в рамках виконання Угоди про партнерство та співробітництво.

Проект Порядку денного складається з двох частин: стратегічної та операційної. В стратегічній частині, зокрема, міститься загальний опис стану відносин України та ЄС, починаючи з набуття Україною незалежності у 1991 році.

Операційна частина визначає конкретні пріоритети в різних сферах співробітництва: політичний діалог, права людини, міжнародна та безпекова політика, економічне співробітництво.

У документі зазначається, що він спрямований на полегшення набуття чинності майбутньої Угоди про асоціацію, а пріоритети в ньому можуть змінюватися в результаті щорічного перегляду сторонами.

Як повідомляв УНІАН, Україну на засіданні Ради співробітництва Україна-ЄС, яке відбудеться 16 червня у Люксембургу, представлятиме прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду 5 березня 2007 року. 9 вересня 2008 року на самміті Україна-ЄС було схвалено рішення, що нова угода матиме назву Угода про асоціацію. Сторони планують завершити переговори про нову угоду до кінця цього року.