Координаційний штаб проводить засідання по справі правозахисниці Ноздровської

У Вишгороді проходить засідання спеціального координаційного штабу по справі вбивства правниці Ірини Ноздровської, повідомляє "112 Україна".

На засіданні знаходяться перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, керівники департаменту карного розшуку та головного слідчого управління НПУ. Вони заслуховують керівників Вишгородської поліції і слідчих.

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"В даний час досить багато роботи зроблено. Допитано велику кількість людей щодо переміщення потерпілої з місця її роботи безпосередньо до місця виявлення трупа. Проводиться поквартирний, подвірний обхід села Демидов і прилеглих населених пунктів", – заявив Аброськін журналістам.

Прес-секретар управління НПУ в Київській області Микола Жукович повідомив, що за даними експертизи, на тілі загиблої Ірини Ноздровської знайшли близько 10-ти ножових колотих поранень в області шиї.

Правоохоронні органи закликають людей, які 29 грудня 2017 роки бачили щось, що може допомогти слідчим, повідомляти про це.

Нагадаємо, юрист Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області. У неї залишилися дочка і літня мати.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку в с. Демидів 30 вересня 2015 року насмерть збив племінник голови суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

Після смертельного ДТП Россошанського спочатку не заарештували, а відпустили під домашній арешт. У травні 2017 року його засудили до 7 років ув'язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня 2017 року відбулося засідання Апеляційного суду Києва, який відмовив Россошанському в амністії і продовжив йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

2 січня в Києві відбулася акція протесту під будівлею обласного управління НПУ у зв'язку з вбивством Ноздровської. Протестувальники вимагали провести об'єктивне розслідування злочину і відправити у відставку керівника ГУ НП у Київській області Дмитра Ценова.