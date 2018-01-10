У ЄС закликали знайти баланс щодо мовного питання в українській освіті

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що Україна має знайти баланс щодо рівня використання та володіння українською мовою з мовами національних меншин в освітньому процесі.

Про це дипломат сказав в ефірі "Українського радіо".

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"Важливо знайти правильний баланс між очевидною вимогою володіння українською мовою усіма громадянами України і забезпечення прав національних меншин", - наголосив Мінгареллі.

"Ми чули заяви від міністра освіти і науки України, є рекомендації Венеціанської комісії, і ми очікуємо, що українська влада знайде цей баланс, і більшість рекомендацій Венеціанської комісії візьме до уваги", - додав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) офіційно опублікувала рішення щодо мовних положень (ст. 7) закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендацій для України, але водночас – зазначається, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.

Венеціанська комісія, серед іншого, рекомендувала забезпечити достатній рівень навчання офіційними мовами ЄС представників відповідних меншин; продовжувати забезпечувати достатню питому вагу освіти мовами меншин на початковому і середньому рівнях на додаток до навчання державною мовою; підвищити якість викладання української мови як державної; звільнити приватні школи від нових мовних вимог тощо.

Закон «Про освіту», яким в Україні мовою освітнього процесу в навчальних закладах визначається державна мова та вводиться 12-річна середня освіта, набув чинності 28 вересня.