Росія заявляє, що ФСБ в Криму перебуває відповідно до угод

Співробітники ФСБ Росії, які працюють у складі Чорноморського флоту РФ, перебувають на території України відповідно до двосторонніх угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Москві сказав офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Андрій НЕСТЕРЕНКО.

«Всі підрозділи і служби ЧФ перебувають на території України відповідно до двосторонніх угод. Виходимо з того, що всі питання розглядатимуться в правовому полі і за столом переговорів. Усі механізми для цього у нас існують», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Він відзначив, що нині між РФ і Україною вирішуються практичні питання, пов`язані із забезпеченням умов, необхідних для повноцінного функціонування ЧФ РФ і його перебування на території України.

Він нагадав, що робота в даному напрямі ведеться в рамках відповідної підкомісії російсько-української міждержавної комісії, сьоме засідання якої відбулося 10 червня в Києві і пройшло, на думку МЗС РФ, успішно.

«Жодні питання, пов`язані з діяльністю представників ФСБ Росії у складі ЧФ РФ під час засідання не обговорювалися», - наголосив він. При цьому він відзначив, що ряд українських чиновників в останні дні зробили відповідні заяви з цього питання. І є відповідне звернення.

«Вони (звернення) розглядаються», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Він наголосив, що ЧФ РФ діє на території України на підставі двосторонніх домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня керівник СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що після 13 грудня всі співробітники ФСБ Росії на Чорноморському флоті РФ повинні залишити територію України. За його словами, про цю вимогу російську сторону сповістили по офіційних каналах.

За словами керівника СБУ, на ЧФ РФ зараз працює 19 офіцерів ФСБ, які займаються контррозвідувальною діяльністю.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також заявив, що всі функції, передбачені українським законодавством, зокрема з питань безпеки російських моряків, покладено на підрозділи військової контррозвідки СБУ в Севастополі і Сімферополі.