Україна висловила протест РФ і вимагає звільнення кримськотатарського активіста Дегерменджи
Його стан зараз оцінюється як критичний.
Міністерство закордонних справ висловлює протест Росії та вимагає звільнення кримськотатарського активіста Бекіра Дегерменджі, стан якого нині оцінюється як критичний. Про це у Twitter написала речниця МЗС Мар'яна Беца.
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«Стан Дегерменджі - критичний. Окупант продовжує тихо вбивати кримських татар. Висловлюємо протест РФ, вимагаємо звільнення», - зазначила вона.
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2017 року у тимчасово окупованому Криму після обшуків були затримані кілька кримських татар, серед яких Дегерменджі. Всіх їх звинувачують у нібито вимаганні у громадянина Туреччини.
12 грудня адвокат Едем Семедляєв повідомив, що Дегерменджі, якого утримували в сімферопольському СІЗО, перебуває у важкому стані, йому необхідна невідкладна медична допомога. У активіста астма, він інвалід третьої групи. 14 грудня, за даними адвоката, активіста у важкому стані відвезли із СІЗО до реанімації. За словами координатора громадської ініціативи «КримSOS» Таміли Ташевої, Дегерменджі перебував у реанімації у непритомному стані, його утримували в наручниках, в палату не допускали дружину і адвоката.
2 січня 2018 року Дегерменджі вивезли з лікарні і знову помістили в СІЗО.