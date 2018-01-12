Україна висловила протест РФ і вимагає звільнення кримськотатарського активіста Дегерменджи

Міністерство закордонних справ висловлює протест Росії та вимагає звільнення кримськотатарського активіста Бекіра Дегерменджі, стан якого нині оцінюється як критичний. Про це у Twitter написала речниця МЗС Мар'яна Беца.

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«Стан Дегерменджі - критичний. Окупант продовжує тихо вбивати кримських татар. Висловлюємо протест РФ, вимагаємо звільнення», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2017 року у тимчасово окупованому Криму після обшуків були затримані кілька кримських татар, серед яких Дегерменджі. Всіх їх звинувачують у нібито вимаганні у громадянина Туреччини.

12 грудня адвокат Едем Семедляєв повідомив, що Дегерменджі, якого утримували в сімферопольському СІЗО, перебуває у важкому стані, йому необхідна невідкладна медична допомога. У активіста астма, він інвалід третьої групи. 14 грудня, за даними адвоката, активіста у важкому стані відвезли із СІЗО до реанімації. За словами координатора громадської ініціативи «КримSOS» Таміли Ташевої, Дегерменджі перебував у реанімації у непритомному стані, його утримували в наручниках, в палату не допускали дружину і адвоката.

2 січня 2018 року Дегерменджі вивезли з лікарні і знову помістили в СІЗО.