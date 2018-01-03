Великий обмін полоненими: Тука розповів, хто значиться у списку звільнених з полону бойовиків

Серед осіб, яких 27 грудня було звільнено з полону бойовиків "ЛДНР", є підозрювані у фінансуванні тероризму, передачі інформації членам незаконних збройних формувань та інших злочинах.

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Про це в коментарі "112 Україна" розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Він підкреслив, що список таких осіб не обмежується лише військовослужбовцями, підозрюваними у дезертирстві.

"Є люди, яких підозрюють у більш тяжких злочинах, тому що у деяких є підозри щодо передачі певної інформації противнику. Щодо цивільних, то є люди, яких підозрюють у шахрайстві, фінансуванні тероризму та також у передачі інформації", - розповів Тука.

Він уточнив, що з полону бойовиків було звільнено 26 цивільних осіб, які проживали на окупованій території.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.

Радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook повідомив, що проти 14 з 73-х українських заручників, звільнених з полону контрольованих Росією бойовиків, відкрито кримінальні провадження за фактами дезертирства.

"Усі служби, відомства, групи і таке інше - усі були чудово обізнані про те, що в числі 73 звільнених не всі "героїчні герої". Якщо конкретно, то 14 осіб: стосовно них є кримінальні провадження за фактом самовільного залишення частин", - написав він.