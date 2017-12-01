Суд Іспанії розглядає екстрадицію Онищенка, він звільнений умовно - ЗМІ

Суд Іспанії почав розгляд процедури екстрадиції оголошеного у розшук народного депутата України Олександра Онищенка. Іспанський суд зобов’язав його з’являтися до суду кожного місяця.

Читайте такожНАБУ не отримувало документів про відмову Іспанії в екстрадиції Онищенка в УкраїнуПро це йдеться у повідомленні посольства Іспанії, яке представили під час засідання Солом’янського суду прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Громадське.

«За рішенням суду Іспанії, до нього застосовано умовне звільнення, тобто, запобіжний захід. Тепер першого числа кожного місяця він зобов’язаний з’являтися до суду Іспанії, який розглядає екстрадицію», - сказав прокурор Андрій Перов.

Якщо Онищенко не з‘явиться до іспанського суду, то це може бути підставою для оголошення його у розшук у країнах Європи, зазначає прокурор. Таке рішення суд Іспанії щодо Онищенка ухвалив 13 листопада 2017 року.

Водночас, захист Онищенка в суді намагався оскаржити лист Генеральної прокуратури, яким ще в грудні 2016 року слідчі просили Іспанію про екстрадицію Онищенка.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада прокуратура Іспанії відмовила Україні в арешті і екстрадиції народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Про це Онищенко повідомив після судового засідання. "Суд вислухав позицію сторони обвинувачення, запитав, чи згоден я на добровільну екстрадицію, я відповів, що ні, і що моя справа є політичним переслідуванням. Суд визнав наші аргументи досить переконливими, щоб не застосовувати до мене арешт", - сказав Онищенко.

При цьому він відмовився показати саме рішення суду. За словами Онищенка, засідання тривало 1,5 години в суді Мадрида Audiencia Nacionale.