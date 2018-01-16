Гендиректор "Руставі-2" потрапив до бази "Миротворця" за публікацію "листа Порошенка ФСБ"

Генеральний директор грузинського телеканалу «Руставі-2» Ніколоз Гварамія потрапив до бази даних українського проекту «Миротворець» у зв'язку з публікацією на каналі так званого «листа Порошенка ФСБ».

Як наголошується в публікації «Миротворця» у Facebook, Гварамію було внесено до бази за «свідому участь в інформаційних операціях проти України, мета яких - руйнування інститутів державної влади нашої країни».

У проекті також подякували журналістам, які «фактично професійно провели допит» Гварамії, а також висловили сподівання, що правоохоронні органи України дадуть відповідну оцінку його діям.

Нагадаємо, грузинський телеканал "Руставі-2" опублікував копії нібито звернення президента Петра Порошенка до ФСБ, датовані лютим 2007 року, де він обіцяє не діяти проти інтересів Росії.

У «зверненні», від 3 лютого 2007 року, Порошенко начебто обіцяв під час перебування на території Росії «неухильно дотримуватися російського законодавства, не брати участь у діяльності, спрямованої проти інтересів РФ». На той час Порошенко був народним депутатом і його не впустили на територію РФ.

Читайте такожСаакашвілі знову подав у суд на ДМС через невизнання його біженцемВ матеріалах, які опублікував грузинський телеканал, Порошенко начебто заявляв ФСБ, що заборона необґрунтована, оскільки він «не має відношення до антиросійської кампанії Ющенка, діє в інтересах Росії —займається залучення великих інвестицій, створює робочі місця для росіян. Є одним із засновників Партії регіонів.

У свою чергу, Адміністрація президента України опублікувала заяву, в якій повідомляє, що сюжет грузинського телеканалу " Руставі 2" є низькопробною підробкою і фейком, виготовленим і вкинутим спеслужбою Росії".

Серед іншого, у «зверненні» говориться, що Порошенко регулярно відвідує Санкт-Петербург, «де проживають батьки дружини мого сина Олексія. Втім син Порошенка, Олексій, одружився з росіянкою Юлією Аліхановою лише в 2013 році. На цю неточність звертають увагу і в Адміністрації президента, спростовуючи достовірність опублікованих у Грузії матеріалів.

Зазначимо, що телеканал «Руставі-2» є приватним телеканалом і одним з найбільш популярних ЗМІ в Грузії. Він відомий своєю прихильністю до Міхеїла Саакашвілі і підтримував його, коли той був президентом Грузії, підтримує його і зараз, а також критично налаштований до чинної грузинської влади. Саакашвілі зараз є одним із супротивників Порошенка в українській політиці. У листопаді-грудні минулого року він організував акції протесту у Києві з вимогою імпічменту Порошенка.

Ніколоз Гварамія - грузинський юрист і політичний діяч. Раніше обіймав посади міністра юстиції, а також науки і освіти Грузії. З 2007 по 2008 рік Ніколоз Гварамія був заступником генерального прокурора Грузії.