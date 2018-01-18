Звільнені українські заручники закликали послів G7 та країн ЄС посилити санкції проти РФ

Звільнені українські заручники з російського полону на Донбасі закликали послів країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) та країн Європейського Союзу посилити санкції проти Російської Федерації до повного виконання Мінських угод.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Вона розповіла, що звільнені українські заручники зустрілися з послами та представниками посольств країн G-7 та країн ЄС.

"Звільнені подякували нашим західним партнерам, нормандському формату, іншим країнам, за активну позицію в питанні звільнення заручників. І закликали не зупинятися, доки не звільнимо всіх. Ми розповіли про хлопців, які ще залишаються в ОРДЛО. Звільнені закликали зробити все для допуску МКЧХ в тюрми на окупованих територіях та пошуку зниклих безвісти, активізувати цю роботу. Закликали посилити санкційний режим проти РФ до повного виконання Мінських угод", - заявила Геращенко.

Окремо вона додала, що звільнені українці з перших днів після повернення на волю активно доєдналися до роботи по звільненню тих, хто ще залишається в ОРДЛО і в'язницях РФ.

"Важливо, що наші європейські, американські, західні колеги тепер можуть почути інформацію про катування, знущання, примусову працю, кричуще порушення прав людини на окупованих територіях з перших вуст! Подивитися в очі хлопцям, які три роки були в катівнях, яких примушували розбирати ДАП і витягати наших загиблих, яким не давали писати родинам і говорити з дружинами і мамами телефоном", - заявила Геращенко.

"Хлопці дуже й дуже хвилювалися - вони ще потребують психологічної реабілітації після пережитих тортур, але вони роблять все, аби витягти побратимів. І ця їх робота і позиція дуже і дуже важлива", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.

Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.

Також 27 грудня лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук заявив, що наступний обмін полоненими може бути проведений за формулою «74 на 29».