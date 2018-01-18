"Аналогія подій 1999 року": у СБУ розповіли про затримання в РФ виконавців провокації проти України

ФСБ РФ затримала експерта «Федерального інформаційного центру «Аналітика та безпека» Сергія Соколова, керівника цієї структури Руслана Мільченка та інших осіб, які причетні до провокацій російських спецслужб проти України.

Про це йдеться у заяві голови СБУ Василя Грицака, яка оприлюднена на офіційному сайті відомства.

Він наголосив, що наразі російські ЗМІ активно поширюють інформацію про затримання експертів.

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«Хотів би нагадати, що у серпні 2017 року Службою безпеки України були оприлюднені конкретні факти причетності вказаних осіб, зокрема Соколова, до цинічної провокації російських спецслужб щодо інсценування низки терористичних актів на території Росії на об’єктах критичної інфраструктури у Москві, Курчатові, Тольятті, Курську із залученням громадян України з числа колишніх учасників АТО», - йдеться у заяві Грицака.

Він також наголосив, що свідчення безпосередніх учасників цих подій та речові докази дають усі підстави вважати, що ця спецоперація російських спецслужб могла бути приводом для відкритого збройного вторгнення Збройних сил РФ в Україну.

«Фактично це аналогія подій 1999 року, коли організовані ФСБ підриви житлових будинків у Москві стали підставою для початку нової військової кампанії у Чечні. На сьогодні досудове розслідування цієї справи закінчено, матеріали готуються для направлення до суду. Слідчими та оперативними співробітниками СБУ зібрано достатньо доказів того, що провокація була спланована та зрежисована саме спецслужбами РФ, причому нами встановлені прізвища конкретних співробітників, які керували діями Соколова, у тому числі близького родича одного з членів комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки», - йдеться у тексті заяві.

Таким чином, за словами Грицака, СБУ вважає, що «керівництво ФСБ було змушено затримати Соколова, намагаючись мінімізувати репутаційні втрати, відмежуватися від дій «Федерального інформаційного центру «Аналітика та безпека», Р.Мільченка, С.Соколова та інших задіяних осіб, враховуючи також й те, що сам Соколов почав виходити з-під контролю спецслужб РФ».

«За оперативною інформацією СБУ, останнім часом Соколов активно шукав можливість виїзду до однієї з країн Євросоюзу для оприлюднення деталей цинічних провокацій російських спецслужб, безпосереднім виконавцем яких він був протягом декількох років», - резюмував Грицак.