ЄСПЛ цього року визначить строки і порядок розгляду позовів України до Росії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) цього року має визначити строки та порядок розгляду позовів України до Російської Федерації. Про це міністр юстиції Павло Петренко повідомив у Facebook.

Читайте такожУкраїна подала до ЄСПЛ позов проти Росії щодо "найбільш гарячого етапу" подій на Донбасі – Мін'юст«20 січня - День Автономної республіки Крим. І хоча сьогодні ця територія окупована Росією, за всіма нормами міжнародного права вона залишається територією України», - зазначив він.

За словами міністра, впродовж останнього часу Україна розгорнула масштабну «юридичну війну» з РФ у міжнародних судах. «Цього року Європейський суд з прав людини має визначити строки та порядок розгляду наших позовів», - додав Петренко.

Він висловив сподівання, що 2018 рік стане роком гарних новин. «Крим завжди був, є і буде українським», - резюмував міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна ініціювала п'ять справ до ЄСПЛ, перша з яких стосується вимог щодо порушення прав людини під час незаконної окупації Криму, а друга справа – щодо незаконного вивезення, тобто фактичного викрадення українських дітей-сиріт на територію Росії.

За словами Петренка, наступні справи стосуються хронологічних подій щодо масових порушень прав людини на території Донбасу. Він повідомив, що «за обсягом ці справи налічують десятки тисяч документів».