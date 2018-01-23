Екс-перший заступник глави АП Януковича отримав посвідку на проживання в Австрії

Колишній перший заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов в інтерв'ю телеканалу ZIK розповів, що цілком легально проживає у Австрії.

Читайте також"Не можу перебувати у студії, де був віртуальний Портнов": нардеп Вінник залишив прямий ефір каналу ZIK (відео)"Я живу в Австрії, у Відні. Живу абсолютно легально. Австрійська влада довго перевіряла мій статус і видала мені дозвіл на проживання та на роботу", - заявив він.

Портнов запевняє, що зареєстрував свою адвокатську компанію і відкрив банківський рахунок в Австрії.

Відповідаючи на питання про події в Україні під час Євромайдану, екс-заступник голови Адміністрації президента заперечував свою участь у написанні "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року. Однак авторів цих законів назвати відмовився. Хоча й зазначив, що частина з них зараз перебуває за межами України.

Раніше Портнов повідомляв, що кримінальний суд Бельгії засудив до місяця арешту і штрафу в розмірі 6 тис. євро колишнього першого заступника генерального прокурора України Олексія Баганця. Він стверджував, що Баганця визнали винним у навмисному наданні Євросоюзу недостовірної інформації про Портнова, коли проти нього вводилися санкції в 2014 році.