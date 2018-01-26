Колишнього генпрокурора Шокіна помітили в аеропорту Цюриха (фото)

Куди прямував Шокін, не повідомляється. Він був помічений у зоні очікування.

Колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна помітили в аеропорту Цюриха. Читайте такожАдвокат Шокіна пояснив, чому той вирішив судитися за поновлення на посаді генпрокурора "Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін. Цюрих. Аеропорт", - йдеться у повідомленні журналіста Валерія Калниша в Facebook. Як повідомляв УНІАН, 29 березня 2016 року Верховна Рада України дала згоду на звільнення голови Генеральної прокуратури України Віктора Шокіна. Це рішення підтримали 289 парламентарів. 23 січня 2018 року колишній віце-президент США Джозеф Байден розповів, що звільнення Віктора Шокіна сталося тільки після того, як він пригрозив від імені президента США не надавати Україні мільярд доларів кредитних гарантій.

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