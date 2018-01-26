Порошенко обговорив з Тіллерсоном звільнення полонених на Донбасі та політв’язнів

Порошенко зазначив, що домовився з держсекретарем США про спільну координацію дій в безпекових питаннях.

Президент України Петро Порошенко обговорив з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Рексом Тіллерсоном продовження процесу звільнення українських заручників на Донбасі та політв’язнів з тюрем РФ.

Про це глава держави повідомив сьогодні журналістам в Давосі (Швейцарія).

«Я поінформував держсекретаря (Рекса Тіллерсона – УНІАН ) про процеси, які відбувалися при звільненні українських заручників, подякував за ту допомогу, яка була надана нам в цьому процесі. Ми домовились, що цей процес зараз буде продовжено», - заявив він.

Крім того, президент зазначив, що домовився з держсекретарем США про спільну координацію дій в безпекових питаннях. При цьому він згадав про зустріч, яка проходить сьогодні між спецпредставником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером і помічником президента РФ Владиславом Сурковим в Дубаї (ОАЕ).

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«Ми безумовно наполягаємо на тому, щоб була продовжена дискусія щодо звільнення решти заручників і щодо звільнення політв’язнів, які перебувають у в’язницях в Росії», - додав Порошенко.

Раніше стало відомо, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука очікує, що черговий обмін заручників відбудеться у лютому-березні.