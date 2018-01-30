Медведєв пояснив, чому США доведеться працювати з чиновниками із "кремлівського списку"

За словами російського прем'єра, значення цього списку наближається до нуля.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Сполученим Штатам Америки доведеться працювати з чиновниками із «кремлівського списку», тому що «інших немає».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Медведєв сказав на прес-конференції за підсумками переговорів із бельгійським колегою Шарлем Мішелем.

«Ми прекрасно розуміємо, що навіть за наявності всілякого роду списків для контактів ніяких інших людей немає, інших, із ким могла б спілкуватись влада США, у нас не існує», - зазначив Медведєв.

При цьому він заявив, що «це та ситуація, коли непотрапляння до цього списку, - це привід звільнитися».

За його словами, в цьому списку фігурує практично вся команда органів влади і вся команда президента РФ Володимира Путіна, керівники великого бізнесу, який «покриває всю російську економіку».

«Яке значення цього списку? Ну, я б сказав, що значення цього списку - зеро, воно наближається до нуля. Чому? Тому що, якби ми уявили собі зворотну ситуацію, ось ми, припустимо, взяли й підготували список, до якого включили адміністрацію президента Трампа цілком, Палату представників, Сенат, Верховний суд, офіс генерального прокурора. Що станеться після цього в Америці? Нічого. Те ж саме станеться і в нашій країні - тобто нічого не станеться», - сказав Медведєв.

Він зазначив, що в РФ прекрасно розуміють, що навіть за наявності «всілякого роду списків», для контактів ніяких інших людей немає.

Медведєв назвав дискримінаційним закон США, згідно з яким було створено список.

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«Якщо ж говорити про інші наслідки, то, безумовно, вся влада в нашій країні, я маю на увазі й виконавчу владу, й законодавчу, й, звичайно, президент відстежуватимуть інші форми реалізації цього закону. Якщо вони відбудуться, то на ці дії буде реакція. Яка? Ну, вона буде адекватна тому, що буде відбуватися», - сказав Медведєв.

«Публікація подібних списків отруює наші відносини й, очевидно, що в нашій країні буде більше людей, які будуть не любити Америку, а в Америці будуть зміцнюватись антиросійські настрої. Очевидно, що й те, й інше, зрештою, веде нас від конструктивного діалогу. І антиамериканські відносини в нашій країні, й антиросійські настрої в Сполучених Штатах Америки. Ось такі списки, вони, на жаль, ці тенденції закріплюють», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список 210 наближених до Путіна осіб, стосовно яких можуть бути запроваджені санкції. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації президента, «інші високопосадові політичні лідери» і олігархи.

До списку, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і очільник МЗС Сергій Лавров.

У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказані голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова ФСБ Олександр Бортников, а також мер Москви Сергій Собянін.

До списку також потрапили і очільники російських держкорпорацій, серед них керівники «Роснефти» і «Газпрома» Ігор Сєчін і Олексій Міллер, голова «Ростеха» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД (Російські залізниці) Олег Бєлозьоров, голова Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук.

Серед «олігархів» у «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут.