У Мінфіні США пояснили, що "кремлівська доповідь" не є санкційним списком

У Міністерстві фінансів наголошують, що публікація не забороняє американцям чи іноземцям мати справи з особами, прізвища яких внесено у документ.

Департамент казначейства США (Міністерство фінансів) роз’яснює, що оприлюднена "кремлівська доповідь" не є санкційним списком.

Про це йдеться у роз’ясненні Управління з контролю за іноземними активами Держказначейства США (Міністерства фінансів).

У відомстві наголосили, що публікація "кремлівської доповіді" 29 січня не означає автоматичного запровадження санкцій проти політиків, олігархів та інших осіб з РФ.

"Відповідно до статті 241 закону “Протидія супротивникам Америки через санкції”, Департамент казначейства на основі консультацій з Державним департаментом та директором Національної розвідки, 29 січня 2018 року представив доповідь визначеним комітетам Конгресу щодо політичних діячів та олігархів у Російській Федерації та російських напівдержавних структурах", - йдеться у повідомленні.

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"Ця доповідь не є "санкційним списком". Хоча деякі особи, згадані у доповіді, можливо (раніше) потрапляли під санкції у відповідності з іншими рішеннями влади, включення осіб або компаній у цю доповідь, в додатки до неї або в її додатки з грифом таємно, не є і жодним чином не повинні тлумачитися як запровадження санкцій стосовно цих осіб або компаній", - наголошується у повідомленні.

У зв'язку з цим сказано, що включення фізичних та юридичних осіб у доповідь не можна розцінювати, як свого роду визначення для будь-якого органу, що ці особи відповідають критеріям для їх включення у будь-яку санкційну програму.

"Більше того, включення осіб або компаній у цю доповідь, її додатки або її засекречені додатки самі по собі не означають, не дають початок і не створюють будь-яких обмежень, заборон або застережень для ведення справ з цими особами з боку представників США або іноземців", - пояснюють у Мінфіні.

Також сказано, що внесення деяких прізвищ у документ не означає, що уряд США має підтвердження про їхню участь у згубних діях.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку - 210 осіб. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопосадові політичні лідери» та олігархи.