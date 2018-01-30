"Взяти Росію на переляк": у РФ відреагували на "кремлівську доповідь" США

На думку сенатора, цей список є черговою спробою Вашингтона "взяти Росію на переляк".

США, опублікувавши "кремлівську доповідь", на думку першого заступника голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франца Клінцевича, "порушили всі принципи міжнародних відносин і зробили співробітництво з Росією практично неможливим".

За його словами, цей список є черговою спробою Вашингтона "взяти Росію на переляк", передає пропагандистський ресурс ТАСС.

"По суті, до нього включені майже всі значущі в країні фігури. Не знаю, що буде за цим списком далі, але вже сама його поява не має прецедентів у світовій історії. США грубо порушили всі можливі принципи відносин між державами, зробивши співпрацю з Росією в різних сферах практично неможливою", - сказав Клінцевич.

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На думку прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, за допомогою "кремлівської доповіді" Вашингтон намагається посварити Путіна з російською бізнес-елітою, його підготовка - "це пряма й очевидна спроба приурочити якісь дії до виборів так, щоб чинити на них вплив".

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США представило Конгресу "кремлівський доповідь". У ньому перераховані імена наближених до Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів.

До списку увійшли 210 імен: 96 російських бізнесменів і 114 політиків й глав держкомпаній.