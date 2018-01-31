Луценко анонсував початок заочних судів щодо злочинів "команди Януковича" вже цього року

За словами генпрокурора, це стосуватиметься як кримінальних, так і економічних злочинів.

У 2018 році в Україні почнуть розглядати спеціальні судові провадження щодо кримінальних та економічних злочинів з числа команди колишнього президента України Віктора Януковича.

Читайте такожСлідство по злочинах проти Майдану завершене на 80% - ЛуценкоПро це в інтерв'ю УНІАН заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Цього року розпочнуться, нехай заочні, але судові процеси на території України щодо загально кримінальних, або економічних злочинів команди Януковича», - зазначив генпрокурор.

Повний текст інтерв'ю з Юрієм Луценком читайте на сайті УНІАН.