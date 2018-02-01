Польський закон про заборону "бандерівської ідеології" може бути спрямований проти українців-заробітчан - В'ятрович

Разом з тим він упевнений, що цей закон принесе шкоду перш за все самій Польщі.

Директор Українського інституту Національної пам’яті Володимир В'ятрович вважає, що ухвалений обома палатами польського парламенту закон про Інститут національної пам’яті, котрим передбачено заборону ідеології українських націоналістів, може бути спрямований проти українців, які працюють в Польщі.

За словами В'ятровича, цей закон "свідчить про подальше закріплення політичного диктату над історією у Польщі, про те, що, на жаль, говорити про якісь політичні дискусії довкола важких питань українсько-польського минулого фактично неможливо", передає "112 Україна".

Він висловив переконання, що закон завдасть шкоди українсько-польським відносинам.

«Крім того, важливо звернути увагу, що ще однією аудиторією, на яку спрямований цей закон, є українці, які зараз мешкають і працюють у Польщі. В обґрунтуванні цього закону чітко вказано, що ці українці можуть бути з явно небезпечною бандерівською ідеологією, тобто слід очікувати, очевидно, погіршення ситуації з українцями-заробітчанами у сусідній державі», - сказав В'ятрович.

На його думку, Верховна Рада має прийняти заяву з оцінкою цього законопроекту як "абсолютно недружнього".

"Очевидно, що повинні підключитися і представники громадськості, розуміючи, що справді цей закон завдає дуже серйозної шкоди польсько-українському діалогу, не тільки історичному, а й у цілому", - додав В’ятрович.

Також він виступив проти вжиття якихось дзеркальних симетричних заходів з боку України.

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"Я дуже б не хотів, щоб український парламент змагався в дурощах з польськими парламентаріями", - сказав В'ятрович.

"Кожного разу, коли ми тільки виходимо на якийсь рівень порозуміння, здається, наближаємося до вирішення якихось проблем, з'являється черговий крок ескалації з польського боку, який все руйнує. Я нагадаю, що десь на початку лютого має відбутися зустріч віце-прем'єрів Розенка та Ґлінського для вирішення питань про пам'ятки в Україні та Польщі. Не знаю, в якій атмосфері вона відбудеться і чи відбудеться взагалі, зважаючи на ухвалення цього закону", - додав В'ятрович.

"Можливо, якісь праві радикальні політичні сили в Польщі отримають від цього певні політичні дивіденди, але в цілому для Польщі як держави, в цілому для польського народу цей закон виключно шкідливий", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів. Також законом введено кримінальну відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

26 січня, після ухвалення закону Сеймом, в МЗС України висловили стурбованість з приводу прийняття цього закону.

Разом з тим у польському зовнішньополітичному відомстві роз’яснили, що закон про Інститут національної пам’яті стосується тільки тих осіб, які прилюдно і всупереч фактам заперечують злочини, скоєні "колабораціоністами нацистського режиму".

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей польський закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Польщею і Україною.