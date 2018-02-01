Для "внутрішнього споживання": експерт оцінив польський закон про заборону "бандерівської ідеології"

Політичний аналітик вважає, що українцям не варто драматизувати ситуацію, оскільки даний закон не дійде до фази практичної реалізації.

Політичний аналітик Анатолій Октисюк дав оцінку свіжосхваленому польськими сенаторами закону про заборону "бандерівської ідеології".

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Експерт вважає, що цей закон не несе загрози для України, повідомляє Главред.

"В ухваленому поляками законі про інститут національної пам'яті Польщі, який у нас найчастіше називають "законом про заборону бандерівської ідеології", на мій погляд, нічого, що представляє загрозу для України, немає. Однак у нас в країні трактують цю законодавчу ініціативу сусідів чисто політично і сприймають її дуже емоційно. Але я б не став говорити, що такий закон поляків або обмежує права українців або створює якісь ризики. Тому що насправді цей законопроект − для "внутрішнього споживання" в Польщі, який покликаний мобілізувати середньостатистичного поляка. Адже поляки так трактують історію, так намагаються вибудувати свою лінію поведінки [...]. У Польщі при владі партія "Право і Справедливість", і ця політична сила підтримується 65% населення, тому така політика стосовно історичної пам'яті буде продовжуватися і надалі", − сказав він.

Крім того, Окситюк вважає, що українцям не варто драматизувати ситуацію, оскільки даний закон не дійде до фази практичної реалізації.

"Ми можемо це прийняти, зрозуміти, що це орієнтовано на внутрішнього польського споживача, і погодитися з цим, або не прийняти, бурхливо реагувати на це і руйнувати відносини з Польщею. Я вважаю, що не варто драматизувати ситуацію. До того ж, упевнений, що цей закон, хоч і прийнятий, але до практичної реалізації справа не дійде. Так, президент України Петро Порошенко розкритикував цей закон, зазначивши, що він не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною і Польщею. Але не слід забувати, що українська влада зараз перебуває під жорстким пресингом західних партнерів (на неї тиснуть через Антикорупційний суд, Мінські угоди, блокаду окупованих територій, електронних декларацій тощо). І влада намагається відіграватися на інших фронтах, це вже якась фізіологічна реакція. На мій погляд, такі емоційні відповіді — недоречні. Краще було проігнорувати це, а не розкручувати українсько-польську хвилю інформаційного протистояння. Це було б більш прагматично", − резюмував він.