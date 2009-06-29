Вітренко висунули в Президенти

ХХІІ з`їзд Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ) рекомендував лідерові політичної сили Наталії Вітренко балотуватися на пост Президента.

Як повідомляє прес-служба ПСПУ, ХХІІ з`їзд звертається до всіх лівих і лівоцентристських партій України із закликом об`єднатися навколо Н. Вітренко – "на сьогодні найпідготовленішої і сильнішої кандидатури на президентські вибори".

ХХІІ з`їзд ПСПУ, розглянувши політичну, економічну і соціальну ситуацію в Україні, "з тривогою констатує, що країна прискорено скочується до катастрофи, хаосу і розпаду". "Врятувати Україну зможе Президент, який радикально змінить курс внутрішньої і зовнішньої політики, наведе лад у країні і захистить народ від соціальних потрясінь, що насуваються", - переконані партійці.

"Ніхто з тих, хто проводив раніше і проводить зараз курс ліберальних реформ на умовах МВФ, СОТ і НАТО, будучи вибраним на пост Президента України, країну не врятує. Вивести країну з кризи і врятувати народ України зможе людина знаюча, досвідчений економіст і політик, людина соціалістичних поглядів, яка не пов`язана з проведенням реформ в Україні, яка здатна запропонувати розумну альтернативу", - вважають прогресивні соціалісти.

Такою людиною делегати ХХІІ з`їзду ПСПУ вважають доктора економічних наук, академіка, автора альтернативної економічної програми "Запобігання національній катастрофі", народного депутата України ІІ і ІІІ скликань, кандидата в президенти 1999 і 2004 року лідера ПСПУ Н. Вітренко.

Нагадаємо, вибори Президента призначені на 17 січня 2010 року.

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