Богатирьова поїхала на два дні до Росії
12:22, 29 червня 2009Політика
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29 червня 2009 року розпочався дводенний робочий візит Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ до Російської Федерації.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.
Метою візиту є обговорення з керівництвом Росії широкого кола актуальних аспектів двостороннього співробітництва в політичній, безпековій та інших сферах, стану регіональної безпеки та важливих міжнародних питань.
У ході візиту відбудуться зустрічі секретаря РНБО України Р.БОГАТИРЬОВОЇ з головою Ради Федерації Федеральних Зборів Росії Сергієм МИРОНОВИМ, міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ та секретарем Ради безпеки Росії Миколою ПАТРУШЕВИМ.
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