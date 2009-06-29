Богатирьова поїхала на два дні до Росії

29 червня 2009 року розпочався дводенний робочий візит Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ до Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

Метою візиту є обговорення з керівництвом Росії широкого кола актуальних аспектів двостороннього співробітництва в політичній, безпековій та інших сферах, стану регіональної безпеки та важливих міжнародних питань.

У ході візиту відбудуться зустрічі секретаря РНБО України Р.БОГАТИРЬОВОЇ з головою Ради Федерації Федеральних Зборів Росії Сергієм МИРОНОВИМ, міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ та секретарем Ради безпеки Росії Миколою ПАТРУШЕВИМ.