Газпром сподівається, що кредит Україні надійде швидко

Російський “Газпром” сподівається, що Україна отримає кредит на закачування газу в підземні сховища газу (ПСГ) раніше, ніж у вересні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам заступник голови правління ВАТ “Газпром” Олександр МЕДВЕДЄВ.

“Ми чули, що раніше вересня вони (міжнародні фінансові інституції – УНІАН) не зможуть, але вересень це трохи запізно. Тому сподіваємося, що рішення будуть схвалені швидше”, - сказав він.

Заступник голови правління “Газпрому” зазначив, що період закачування в газу в ПСГ становить з квітня по жовтень, а в листопаді, зазвичай, вже починається відбір газу зі сховищ.

“Але мені здається, є резерви (в України – УНІАН), тому будемо сподіватися, що все буде добре”, - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулися технічні консультації Єврокомісії з представниками міжнародних фінансових організацій, європейських газових компаній, а також України та Росії щодо вирішення питання постачання газу в зимовий період. Україна для вирішення проблеми із закачуванням газу в підземні сховища газу хотіла отримати від європейських фінансових інституцій 4,2 млрд. дол. кредиту.

Джерела, близькі до переговорів, кажуть, що Україна може отримати близько 2 млрд. дол. кредиту, але в обмін на здійснення структурних реформ в газовій галузі.