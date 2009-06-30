Яворівський заявляє про фальсифікацію рішення комітету ВР

Народний депутат України, член фракції БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ вимагає включення до порядку денного найближчого засідання Верховної Ради України законопроекту № 4136-1 від 11 березня 2009 р. "Про внесення змін до закону "Про статус народного депутата України" (щодо обмеження пільг народного депутата).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

Зокрема, В.ЯВОРІВСЬКИЙ повідомляє, що цей законопроект у травні 2009 р. був розглянутий профільним Комітетом з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України.

«Після засідання мене, в присутності всіх членів Комітету, офіційно повідомили, що мій законопроект підтримано, але через декілька днів проект закону був повернутий з супровідним листом, в якому йдеться, що висновок головного комітету – повернути законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання», - розповів В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Депутат вбачає в цьому очевидну фальсифікацію рішення Комітету і вимагає включення законопроекту до порядку денного найближчого засідання ВР.

За інформацією прес-служби депутата, законопроект №4136-1 передбачає суттєве обмеження низки пільг і привілеїв депутатів. Зокрема, законопроект пропонує вилучити з відповідного закону норми, які зобов`язують парламент виплачувати колишнім депутатам матеріальну допомогу у разі їх непрацевлаштування; встановити, що пенсія депутата, який досяг пенсійного віку, обчислюється у встановленому законом про пенсійне забезпечення порядку (відповідно до чинної редакції закону, розмір пенсії такого депутата обчислюється, виходячи із заробітку працюючого депутата); скоротити розмір грошової допомоги при виході на пенсію 5-місячними посадовими окладами (зараз - 12), а норму про обов`язковий перерахунок пенсій працюючим депутатам у разі підвищення зарплат парламентаріїв із закону запропоновано вилучити.

Згідно з проектом закону, народний депутат безкоштовно забезпечується тільки медичним обслуговуванням, на відміну від чинної редакції, в якій народні обранці мали право ще на безкоштовні путівки для санаторно-курортного лікування. За пропонованою редакцією закону, народний депутат, строк повноважень якого закінчився, користується медичним обслуговуванням на загальних засадах. За ним не зберігається безкоштовне медичне обслуговування у тих закладах охорони здоров`я, до яких він був прикріплений у період виконання депутатських повноважень, та забезпечення путівками для лікування.

Крім того, народний депутат, незалежно від місця постійного проживання, за його бажанням має право, на строк його повноважень, отримати службове житлове приміщення (замість чинної редакції закону, коли народний депутат має право на отримання одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов, або на строк його повноважень службового жилого приміщення, або жилого приміщення для постійного проживання).