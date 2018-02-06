Фігуранти "кремлівського списку" зіткнулися з першими проблемами - Bloomberg

Санкції ще не прийняті, але деякі західні компанії вже рекомендують уважно стежити за фінансовими операціями фігурантів "кремлівського списку".

Російські мільярдери, які потрапили до опублікованого Мінфіном США "кремлівського списку", зіткнулися з першими проблемами.

Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на кількох мільярдерів РФ з цієї доповіді.

Один з російських олігархів на умовах анонімності розповів виданню, що побоюється, що через його потрапляння до зазначеного вище переліку зірветься угода, яку планувалося закрити у найближчі кілька місяців.

Читайте такожУ Держдепі США пояснили, коли введуть нові санкції проти Росії після оприлюднення "кремлівського списку"

Інший співрозмовник Bloomberg стверджує, що присутність у "кремлівському списку" завдала серйозної шкоди його діловій репутації.

Так, організація Financial Network Integrity, що надає консалтингові послуги банкам, запропонувала ставитися до тих, хто потрапив до списку Мінфіну США, як до осіб, які можуть представляти для банків додаткові ризики, та особливо ретельно перевіряти їх.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку - 210 осіб. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопосадові політичні лідери» та олігархи.

У Мінфіні США роз’яснили, що оприлюднена "кремлівська доповідь" не є санкційним списком.

Водночас Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що Адміністрація президента Дональда Трампа запровадить фінансові санкції відносно десятків заможних росіян за два-три місяці, незважаючи на відмову президента США зробити це у відведений Конгресом термін.