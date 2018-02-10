Адвокати оскаржуватимуть рішення суду про арешт Шепелєва

Сторона захисту вважає рішення суду незаконним та необґрунтованим.

Адвокати подаватимуть апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про взяття під варту колишнього народного депутата Олександра Шепелєва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав адвокат Денис Анікін після ухвалення судом рішення про взяття екс-депутата під варту до 8 квітня.

"Ми будемо подавати апеляцію. Ми вважаємо його (рішення суду - УНІАН) абсолютно незаконним, необґрунтованим. Ми це доводили в суді. Ми вважаємо це тиском з боку військової прокуратури", - заявив Анікін.

"Ми обґрунтовували свої доводи і відповідними документами, які суд фактично не прийняв до уваги", - заявив адвокат.

Він стверджує, що справа має усі ознаки політичного переслідування.

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Також захисник Шепелєва додав, що суд не прийняв доводи сторони захисту про необґрунтованість підозри і щодо недопустимості доказів прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, слідчий суддя Печерського райсуду задовольнила клопотання Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Шепелєву до 8 квітня 2018 року.

Нагадаємо, прокуратура у своєму клопотанні щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту без визначення застави зазначає, що Шепелєв "підозрюється у розкраданні держмайна, легалізації даного майна, службовому підробленні, а також організація викрадення автомобіля". Також, за твердженням прокуратури, в даному кримінальному проваджені "встановлено докази щодо співпраці Щепелєва з ФСБ Російської Федерації, спрямованих проти безпеки України, проти національної безпеки, а також економічної безпеки України".

27 грудня 2012 року його було оголошено в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині і за результатами проведення процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили в Україну.

Проте 6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, того ж дня його повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронні органи РФ 19 березня 2015 року затримали Шепелєва на території Московської області. На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ у березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.

8 лютого 2018 року екс-депутата було затримано у Київській області співробітниками Служби безпеки України. При собі у нього було виявлено посвідчення співробітника так званого «міністерства державної безпеки ДНР».

Раніше суддя Литвинова ухвалила рішення про проведення засідання у закритому режимі.

Головна військова прокуратура просила суд про закритий режим розгляду, оскільки під час представлення клопотання про обрання запобіжного заходу Шепелєву йтиметься про співучасників злочину, який йому інкримінується. «Якщо ми розсекречуємо - це буде дуже погано для досудового розслідування. Тобто, є інші підозрювані, які перебувають у розшуку», - сказав прокурор Руслан Кравченко.