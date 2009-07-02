Достроково у день звернення депозит віддали у 8 банках з 20 - експеримент

8 з 20 банків з найбільшими депозитами населення достроково повернули гроші у день звернення до них. Такими є результати експерименту, що був проведений у травні-червні бюро журналістських розслідувань «Свідомо» за допомогою київського бізнесмена.

Експеримент був задуманий з метою перевірити, як банки дотримуються скасування 12 травня Національним банком України мораторію на дострокове повернення вкладів.

Одразу після цього журналіст Віктор ЗАБЛОЦЬКИЙ поклав на місяць по вісім тисяч гривень у двадцять банків з найбільшими на той момент вкладами населення (за виключенням банків, де була запроваджена тимчасова адміністрація або банків, що звернулися до уряду з проханням викупити їх). Гроші виділив бізнесмен, який восени минулого року не міг отримати депозити в банку "Надра".

За два тижні після відкриття депозитів журналіст звернувся до банків з проханням віддати гроші достроково.

У день звернення гроші повернули: "ПриватБанк", "Укрексімбанк", "Правекс-Банк", "КредоБанк", "Альфа-Банк", "Райффайзен Банк Аваль", "ОТП Банк", "ПУМБ".

Через один день після звернення гроші віддав "Укрсоцбанк", через два – "Укрсиббанк" та банк "Форум", через чотири дні – банк "Дельта". Така можливість була прописана в угоді з цими банками. Найдовше попередження про намір забрати гроші достроково - за 7 днів – вимагала угода з "VAB-банк". Через це журналіст вирішив дочекатися звершення депозиту у цьому банку.

Хоча це не було передбачено угодами, сім днів на розгляд заяви про дострокове повернення попросив "Універсал-Банк", 10 днів – "Київська Русь". Два тижні заяву про дострокове зняття розглядав "Донгорбанк". В "Ощадбанку" порадили звертатися з письмовою заявою до центрального офісу та ще й мати поважну причину. Після скарги до підрозділу вищого рівня відділенню наказали віддати гроші. Але коли журналіст прийшов вдруге, виявилося, що у касі немає восьми тисяч гривень. Журналіст також вирішив дочекатися завершення місячного терміну у цих банках.

З різними поясненнями не віддали гроші достроково у "Брокбізнесбанку", "Південному" та "Кредитпромбанку", хоча це не було передбачено угодами.

Але врешті-решт по завершенню депозиту всі банки з двадцятки віддали гроші й заплатили відсотки - від 18 до 22% річних. Гроші було повернуто бізнесмену.