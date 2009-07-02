Партія регіонів знову висунула вимогу коаліції

Партія регіонів наполягає на ухваленні завтра на позачерговому засіданні Верховної Ради закону про підвищення зарплат і пенсій для найбідніших громадян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

“Партія регіонів переконалася у неконструктивності позиції уряду і вимагає негайного ухвалення закону про підвищення зарплат і пенсій для найбідніших громадян. Участь депутатів Партії регіонів у робочій групі з підготовки до другого читання законопроекту щодо підвищення мінімальних заробітних плат і пенсій позбавлена будь-якого сенсу через неконструктивну позицію уряду ТИМОШЕНКО”, - йдеться у повідомленні.

Згідно із заявою, “у процесі роботи виявилося, що уряд не має наміру полегшувати життя людей, а просто використовує досягнутий на попередньому засіданні парламенту компроміс для затягування часу і реалізації власних вузькопартійних інтересів БЮТ. Тому Партія регіонів не бачить сенсу продовжувати свою участь у процесі”.

“Ми поновлюємо вимогу негайно, на наступному позачерговому засіданні Верховної Ради, призначеному на 3 липня, ухвалити закон про підвищення зарплат і пенсій для найбідніших громадян України. Якщо коаліція не підтримає ініціативи Партії регіонів і не погодиться проголосувати за те, щоб полегшити життя громадян нашої держави, ми будемо виступати – така Верховна Рада не має права називатися обраною народом. Антинародний парламент не буде працювати в Україні”, – йдеться в заяві Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня на позачерговому засіданні Верховна Рада створила робочу групу з підготовки до другого читання законопроекту про внесення змін до держбюджету на 2009 рік щодо розміру прожиткового мінімуму та розміру мінімальної зарплати. Співголовами групи обрані народні депутати Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів), Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) та міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Раніше парламент відмовився ухвалити в другому читанні і в цілому проект закону про внесення змін до держбюджету на 2009 рік, що стосувався розмірів прожиткового мінімуму та зарплати, внесений членом фракції Партії регіонів Михайлом ПАПІЄВИМ. Ухвалення цього документа підтримали лише 212 народних депутатів із 406.

Законопроектом передбачалося, що з 1 липня прожитковий мінімум становитиме 808 грн., а з 1 жовтня – 848 грн.

При цьому пропонувалося з 1 липня встановити мінімальну заробітну плату на рівні 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн., з 1 грудня - 900 грн.