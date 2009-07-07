Комісія ВР «щодо Луценка» шукає, хто злив міністра німецькій газеті

Голова Тимчасової слідчої комісії щодо інциденту з міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ в аеропорту Франкфурта-на-Майні Роман ЗАБЗАЛЮК (фракція БЮТ) припускає, що звіт комісії парламент заслухає наприкінці вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, по це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами Р.ЗАБЗАЛЮКА, «враховуючи те, що на сьогоднішньому засіданні ТСК ми з’ясували, що необхідно додатково серйозно вивчати ситуацію, скоріш за все, висновки комісії будуть надані Верховній Раді Україні наприкінці вересня».

Він зазначив, що зараз необхідно одержати пояснення від Служби безпеки України, від Міністерства закордонних справ України, зокрема, щодо «серйозного витоку інформації з грифом «для службового користування», зокрема, з Міністерства закордонних справ».

Р.ЗАБЗАЛЮК додав, що зараз «залишається загадкою», хто надав інформацію, яка була поширена газетою «Більд», щодо інциденту.

Він не виключив, що члени ТСК зустрінуться з журналістами цієї газети, щоб з’ясувати дане питання.