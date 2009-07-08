Чи відбудеться засідання Верховної Ради?

Робота парламенту паралізована вже другий тиждень. Партія регіонів блокує президію - з вимогою прийняти закон про збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Домовитися на погоджувальній раді лідерам фракцій не вдалося. Регіонали на підвищення соціальних стандартів нарахували близько п’ятнадцяти з половиною мільярдів гривень, БЮТівці ж посилаючись на дані міністерства фінансів кажуть про 37 мільярдів. Крім того, Мінфін побоюється, що для збільшення мінімальної плати треба провести емісію – тобто випустити нові гроші. А це прямий шлях до інфляції. Робоча група так і не дійшла компромісу. Регіонали зібрали підписи для проведення позачергової сесії парламенту наступного тижня. Це обурило спікера, адже за офіційним календарем у п’ятницю спливає останній тиждень сесійних засідань.

ICTV