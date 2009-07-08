Російський мільярдер, якого СБУ не пускала в Україну, приїхав до Києва

Служба безпеки України скасувала заборону на в`їзд російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

Протягом останніх тижнів Григоришина вже двічі бачили в Україні – зокрема, у Києві.

Як відомо, у червні 2009 року Григоришин рішенням Апеляційного адміністративного суду Києва отримав право на в`їзд до України.

Суд визнав незаконним рішення СБУ від грудня 2008 про заборону Григоришину на в`їзд до України протягом п`яти років.

Також суд першої інстанції скасував постанову про заборону на в`їзд Григоришину, підписану заступником глави СБУ Тиберієм Дурдинцем.

Як відомо, сам Дурдинець у червні 2009 був відправлений у відставку.

Існувала інформація, що після рішення суду було винесено повторну постанову СБУ, якою Григоришину заборонено в`їзд до 2014 року. Однак це рішення було відкликане.