Тимошенко доручила Мінфіну провести «широку публічну дискусію»

Стратегія реформування податкової системи України обговорюватиметься публічно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції після засідання Кабінету Міністрів прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні на засіданні уряду Міністерство фінансів одержало протокольне доручення провести відповідну «широку публічну громадську дискусію» (сьогодні до порядку денного засідання Кабміну було включено питання затвердження Стратегії реформування податкової системи – УНІАН).

«Це досить великий пласт роботи, який не може виконуватися в закритих кабінетах уряду або Мінфіну. Концепція реформування має стати публічним документом для обговорення як асоціацією працедавців, так і профспілками. Обов`язково має бути попереднє обговорення перед ухваленням документу урядом – з комітетами Верховної Ради, з професійними, академічними кругами», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, після завершення дискусії на базі стратегії буде розроблено Податковий кодекс України і його буде внесено до парламенту.

У свою чергу, виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ повідомив у коментарі журналістам після засідання уряду, що основні зміни до податкової системи торкнуться податку на додану вартість (ПДВ), прибутку від ренти, введення податку на нерухомість. «Фактично (торкнуться – УНІАН) всього блоку податкової системи», – сказав він.

При цьому І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що заяви про те, що за даною стратегією пропонується підвищити податок з фізосіб некоректні. «Ми пропонуємо скасувати податки, які є на сьогодні, і запровадити єдиний соціальний внесок», – сказав він.

Окрім того, за словами І.УМАНСЬКОГО, у стратегії пропонується уніфікувати податок на прибуток і прибутковий податок. «Їх треба уніфікувати, щоб були однаковими. Як наслідок, має бути зменшена номінальна ставка податку на прибуток», – сказав він.

Водночас, за даними в.о. міністра фінансів, в стратегії не обговорюються конкретні ставки і терміни. «Це стратегія, це підхід, які ми пропонуємо прийняти як логіку. Ця логіка вже має бути викладена у документі під назвою Податковий кодекс», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Федерація профспілок України пропонує Кабінету Міністрів, Міністерству фінансів і Державній податковій адміністрації доопрацювати проект Стратегії реформування податкової системи України.

«Федерація профспілок України підтримує необхідність ухвалення Стратегії реформування податкової системи України, проте вважає, що деякі положення даного документа є неприйнятними і підлягають вилученню через те, що вони спрямовані на збільшення податкового навантаження на доходи фізичних осіб і можуть спричинити соціальну напругу в суспільстві», – відзначають у ФПУ.

Зокрема, йдеться про підвищення ставки податку з доходів фізичних осіб, недопущення скасування значної частини податкових пільг, введення податку на нерухомість (без зазначення неоподатковуваної частини нерухомості), безпідставне втручання у процес реформування системи соціального страхування.

Довідка УНІАН. На сьогодні уряд розробляє проект Стратегії реформування податкової системи України, розрахований на період до 2018 року. Основним розробником документу виступає Міністерство фінансів.