Генерал США попередив про ризик прямого конфлікту з Росією та Китаєм

Крім того, значно підвищено ризик прямої конфронтації з Іраном та Північною Кореєю, каже генерал.

Командувач Північного командування Збройних сил США (NORAD) генерал Грегорі Гійо під час виступу в Конгресі заявив про зростання загрози прямого зіткнення Сполучених Штатів із ключовими супротивниками, серед яких — Росія, Китай, Іран і Північна Корея.

У стратегічному звіті, опублікованому на сайті Конгресу США, Гійо наголосив, що кілька ключових геополітичних тенденцій ведуть до поступового підвищення ймовірності прямої конфронтації з цими державами.

Основні ризики, на які звертає увагу генерал

1. Ескалація збройних конфліктів

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Російська агресія проти України, що триває вже четвертий рік, здатна призвести до прямого зіткнення США з Росією за певних сценаріїв розвитку подій. Одночасно, загострення на Близькому Сході, зокрема внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року, створює ризик втягування США в конфлікт з Іраном і його союзницькими збройними угрупованнями.

2. Поглиблення координації між противниками США

Генерал Гійо зазначає, що стратегічна співпраця між Китаєм і Росією, а також їх транзакційні відносини з Іраном і Північною Кореєю набувають ознак потенційного військового союзу. Така взаємодія може трансформувати локальні конфлікти у ширші регіональні або глобальні протистояння.

3. Нарощування наступального потенціалу поблизу США

За словами Гійо, Китай уже розгорнув надводні кораблі з крилатими ракетами у Беринговому морі, а також активно розвиває сили стратегічного призначення — атомні підводні човни та бомбардувальники з можливістю дозаправлення у повітрі. Росія тим часом відновила патрулювання важкими бомбардувальниками біля північноамериканського узбережжя та інтегрувала до флоту сучасні субмарини. Паралельно, Північна Корея й Іран продовжують розробляти ракетні комплекси та засоби кіберзброї, здатні становити загрозу критичній інфраструктурі США.

У звіті підкреслюється, що сукупність цих факторів формує як традиційні, так і нетрадиційні виклики безпеці США по всьому світу — від Європи та Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону й Північної Америки.

У відповідь аналітики Пентагону закликають до посилення оборонної спроможності, зміцнення союзницьких зв’язків і розвитку стратегій превентивного стримування задля уникнення подальшої ескалації та гарантування безпеки континенту.

Росія готується до війни з НАТО - що повідомлялося

Нагадаємо, раніше Федеральна розвідувальна служба Німеччини дійшла висновку, що Росія сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готується до великої війни з НАТО.

Зазначалося, що Кремль готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей і до кінця десятиліття може бути повністю готовий до "широкомасштабної конвенційної війни". За оцінкою литовської спецслужби VSD, Москва поки що не в змозі напасти на весь альянс, але може "перевірити НАТО" шляхом проведення обмеженої військової операції проти однієї або кількох країн-членів.

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